Шанхай, Китай, , 03:23 — REGNUM Шанхайский офис канадской развлекательной компании Cirque du Soleil анонсировала возобновление с 3 июня своего шоу «Земля фантазий» в городе Ханчжоу на востоке Китая, сообщает 26 мая агентство Сниьхуа.

Это будет первое шоу Cirque du Soleil после прекращения операций компании по всему миру в связи с пандемией нового коронавируса. Премьера «Земли фантазий» состоялась в конце августа в Ханчжоу. Это единственное из существующих резидент-шоу Cirque du Soleil в Азии, которое разрабатывается совместно канадской компанией и китайской корпорации недвижимости Hangzhou Suntiandy Group Co., Ltd.

Шоу рассказывает историю о двух выдуманных королевствах Петра и Ария сквозь призму многомерных персонажей, сюрреалистической истории и высокоэнергетического экшна с акробатикой, позволяя зрителю ощутить эффект погружения.