Лос-Анджелес, США, , 23:52 — REGNUM В сеть выложили фотографии со съёмочной площадки предстоящего фантастического фильма Кристофера Нолана «Довод». Изображения были опубликованы 25 мая в журнале Total Film.

На двух из четырёх фотографий изображён Джон Дэвид Вашингтон, который, как ожидается, исполнит в фильме главную роль. Третий снимок показывает актрису Элизабет Дебики в образе персонажа, про которого пока мало что известно. В объектив камеры также попал Кеннет Брана.

https://twitter.com/U_S_Ace/status/1265273465990512640

https://twitter.com/_Decine/status/1265333246302343168

Премьера «Довода» запланирована на 16 июля 2020 года. Ранее ИА REGNUM сообщило: Джон Дэвид Вашингтон признался в интервью журналистам, что во время съёмок он буквально каждый день задавал Кристоферу Нолану вопросы по поводу сценария, а режиссёр отвечал на них, проявляя терпение.

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