Лос-Анджелес, США, , 22:47 — REGNUM Накануне запуска потокового сервиса HBO Max компания представила его интерфейс. Публикация была размещена 26 мая на Twitter-странице HBO Max News.

Некоторые пользователи начали сравнивать его с интерфейсом Netflix и Disney Plus. В отличие от конкурентов, главная страница HBO Max не отображает контент, а предлагает пользователям ориентироваться по представленным брендам.

Издание Screen Rant отметило, что нечто подобное можно наблюдать в интерфейсе Disney Plus, когда речь заходит о продукции Marvel и Pixar, однако модуль с их логотипами не занимает стоилько места.

https://twitter.com/HBOMaxSource/status/1265245837984235520

Запуск потокового сервиса HBO Max запланирован на завтра, 27 мая 2020 года. Таким образом, компания WarnerMedia Entertainment получит собственный онлайн-кинотеатр, который будет конкурировать с Amazon Prime, Hulu, Netflix, Disney Plus и Apple TV Plus.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix объявил, что вскоре начнёт удалять неактивные аккаунты