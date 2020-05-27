Тегеран, , 10:17 — REGNUM 26 мая национальный вебинар, посвященный памяти персидского поэта Фирдоуси (ок. 940−1020 гг.), был проведен в присутствии известных иранских и зарубежных ученых и исследователей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Член Общества людей славы иранской провинции Хорасан-э Разави заявил, что в связи со вспышкой коронавируса и священным месяцем Рамадан церемония празднования Дня Фирдоуси (14 мая) была перенесена на 25−26 мая.

Ученый Мохаммад-Джафар Хакки отметил, что с речами выступили семь исследователей, двое из которых не были иранцами. Он подчеркнул, что они постараются подготовить и опубликовать свои выступления в ближайшее время

Абулькасим Фирдоуси Туси (ок. 940−1020 гг.), или Фирдоуси, был персидским поэтом и автором «Шахнаме», самой длинной эпической поэмы в мире, когда-либо созданной поэтом. Названный «Спасителем персидского языка», Фирдоуси прославился как самая влиятельная фигура в персидской литературе и один из величайших поэтов в мире.