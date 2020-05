Лос-Анджелес, США, , 21:35 — REGNUM Продолжение фильма «Лабиринт» 1986 года будет снимать режиссёр Скотт Дерриксон. Об этом 26 мая сообщил портал We Got This Covered.

В качестве сценариста выступит писательница Мэгги Левин, которая ранее работала над сериалом «Навстречу Тьме». Пока нет никакой информации о деталях сюжета и актёрском составе. По имеющейся информации будущая картина станет не перезагрузкой, а продолжением.

Фантастический фильм «Лабиринт» вышла на большие экраны в сентябре 1986 года, снял его режиссёр Джим Хенсон. Одну из главный ролей исполнил покойный музыкант Дэвид Боуи.

