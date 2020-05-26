Нью-Йорк, США, , 16:17 — REGNUM Пользователи Reddit выдвинули теорию, объясняющую, почему Дракс из фильма серии фильмов «Стражи Галактики» считал себя невидимым. Об этом 26 мая сообщил портал ComicBook.

Согласно новой теории, инопланетный вид, к которому принадлежит Дракс, не может видеть неподвижных существ. Как считают авторы необычной версии, именной по этой причине герой не замечал танцующего Малыша-Грута, когда тот замирал на месте.

Напомним, Дракс — это воинственный пришелец и один из главных героев серии кинокомиксов «Стражи Галактики». В фильмах франшизы его роль исполнил профессиональный рестлер Дейв Батиста.

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