Москва, , 15:32 — REGNUM Санкт-Петербургские чиновники, принимавшие решение о закрашивании портрета поэта Иосифа Бродского, должны были провести общественные слушания и спросить у людей, хотят ли они сохранить этот портрет или нет. Об этом 26 мая в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил политолог Дмитрий Абзалов.

«У вас объект есть? Вы проводите общественные слушания, на основании которых вы принимаете решения о том, чтобы объект остался или нет. И тогда никаких проблем бы не было. Если бы большинство сказало, что им это нравится и что это отличная идея, всё было бы прекрасно. Необходим инструмент легализации артов такого типа», — сказал он.

В свою очередь депутат Госдумы Константин Затулин («Единая Россия») заметил, что случившееся стало результатом устоявшейся традиции.

«Это в традиции. Традиция не допустить и запретить гораздо важнее, чем всякая другая», — сказал он.

«У нас всего пять поэтов, писателей, которые лауреаты Нобелевской премии, — поддержал его депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»). — Как поднимается рука вообще на это? Я вообще не понимаю. Закон же делается не для того, чтобы всех, как идиотов, загнать в одно дело. А для того, чтобы людям жилось лучше».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Затулин сказал, что чиновники, решившие закрасить портрет Бродского, проявили «усердие не по разуму».

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