Москва, , 15:04 — REGNUM Концерт совместно с Берлинским филармоническим оркестром, посвященный народному артисту РСФСР, дирижеру Марису Янсонсу, даст Денис Мацуев в июне в Берлине. Об этом он сообщил в ходе своего выступления на первом дискуссионном форуме ArtSpacе.

Концерт планировался давно и должен был быть проведен под руководством дирижера. Но Янсонс в декабре 2019 года скончался.

«Концерт должен был быть с маэстро Марисом Янсонсом. Мы приняли решение провести его 19−20 июня в Digital Concert Hall в Берлине», — сообщил Мацуев, добавив: — Мы решили, что будем играть без дирижера — посвящение дорогому Марису».

Музыкант уточнил, что в зале, возможно, будут присутствовать зрители. В программе концерта музыканты исполнят Первый концерт для фортепиано и трубы со струнным оркестром Дмитрия Шостаковича.

Также Мацуев сообщил, что из-за пандемии коронавируса ему пришлось отменить 148 концертов в рамках туров с европейскими и американскими оркестрами. Он не исключил переноса на осень и концерта в Государственном Кремлевском дворце, посвященного своему 45-летию.