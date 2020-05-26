Москва, , 15:09 — REGNUM Круглый стол «Территория Победы: современные вызовы и музейные практики по освещению истории Великой Отечественной войны» в рамках XXII международного фестиваля «Интермузей — 2020» в онлайн-формате проведет Музей Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Главная тема фестиваля в этом году называется «Хранители мира» и посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Трансляция круглого стола будет проходить на канале фестиваля в YouTube.

Докладчиками на круглом столе станут приглашенные сотрудники Мемориального комплекса «Брестская крепость-герой», Мурманского областного краеведческого музея, Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина, Республиканского музея Боевой Славы Министерства культуры Республики Башкирии и других организаций.

В выступлениях работники музеев расскажут о противодействии фальсификации истории Второй мировой войны, о работе со школьниками, которым пытаются передать знания о Великой Отечественной войне, а также об онлайн-проектах, которые организованы в музеях.