Берлин, , 14:15 — REGNUM В сети появился тизер-трейлер третьего сезона фантастического сериала «Тьма». Его опубликовали 26 мая на YouTube-канале Netflix.

Все эпизоды третьего сезона «Тьмы» выйдут на Netflix 27 июня 2020 года. Авторы сериала сообщают, что в новых сериях героям предстоит разорвать пространственно-временную петлю.

Напомним, «Тьма» — это немецкий фантастический сериал, который выходит на Netflix с 2017 года. По сюжету, жители вымышленного города Винден сталкиваются с аномалией, которая позволяет им путешествовать во времени пространстве.

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