Зальцбург, Австрия, , 14:17 — REGNUM Зальцбургский юбилейный фестиваль пройдет с 1 по 30 августа с сокращенной программой. Об этом сообщили руководители фестиваля на официальном сайте.

Решение Хельга Рабль-Штадлер, Маркус Хинтерхойзер и Лукас Крепаз приняли на специальном заседании наблюдательного совета фестиваля, которое организовали сразу после объявления властями Австрии указа, устанавливающего требования к проведению публичных мероприятий в стране.

«Зальцбургский фестиваль 2020 года будет проходить с 1 по 30 августа, но в измененном и сокращенном виде, в связи с мерами, принятыми для сдерживания коронавируса», — говорится в сообщении.

Оригинальная юбилейная программа, представленная зрителям еще в прошлом году, не сможет быть выполнена. Но организаторы пообещали сделать новую афишу «художественно значимой и экономически оправданной».

Вместо 200 запланированных ранее мероприятий, которые должны были проходить в течение 44-х дней, на протяжении 30 дней августа организаторы смогут представить только около 90 спектаклей и концертов.