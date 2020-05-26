Нью-Йорк, США, , 13:51 — REGNUM Перезапуск телесериала «Сплетница» перенесли на 2021 год, сообщил главный контент-директор стримингового сервиса HBO Max Кевин Райли. Его слова приводят журналисты издания Vulture.

Как сообщают журналисты, сериал должен был выйти на экраны осенью 2020 года, но из-за пандемии коронавируса его премьера была отложена. Райли сообщил журналистам, что команда проекта до начала пандемии находилась в самой начальной стадии работы над сериалом.

«Они еще даже не начали производство. Они были в стадии предварительной подготовки и только готовились к съемкам», — заявил директор.

Он не сообщил, когда могут начаться съемки сериала. Но даже если к съемкам приступят в августе 2020 года, работа над сериалом не сможет быть закончена раньше 2021 года, уточнил Райли.

Напомним, оригинальный сериал «Сплетница» выходил с 2007 по 2012 годы на телеканале CW. События в новом сериале будут разворачиваться через восемь лет после окончания сюжетной линии оригинального проекта.

Сюжет прошлого сериала рассказывал о жизни студентов частной престижной школы на Манхэттене. Все события, происходящие в школе, и их подноготную школьники узнавали из блока Сплетницы. Главным вопросом фильма становится: кто же такая эта таинственная Сплетница?