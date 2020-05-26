Цхинвал, , 13:37 — REGNUM Концерт с участием звезд югоосетинской эстрады пройдет для выпускников школ 29 мая в режиме онлайн. Об этом руководитель Управления культуры, молодежи и спорта администрации Цхинвала Игорь Тасоев рассказал агентству «Рес».

"Мероприятие будет проходить 29 мая в 17.30 в Доме культуры, но без участия зрителей», — сообщил чиновник. Трансляция выступлений пройдет в соцсетях Facebook и Instagram.

Тасоев пообещал, что концерт будет эффектным. Он сам примет участие в концерте, где исполнит популярные в республике песни.

Стоит отметить, что ранее онлайн-концерт в Южной Осетии проходил в апреле для поддержки любителей музыки во время карантина. Тогда на нем также выступал Тасоев.

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