Москва, , 12:54 — REGNUM Новую культурную программу в рамках инициативы Stay home with Russian Seasons, призывающей зрителей оставаться в период пандемии коронавируса дома, представили в международном культурном проекта «Русские сезоны». Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

В течение недели на сайте проекта будут показаны концерты и спектакли коллективов из разных регионов России. 25 мая состоялся показ выступления Государственного академического Рязанского русского народного хора им. Е. Попова, проходившее на закрытии фестиваля «Славянский хоровод» в 2014 году.

27 мая зрителям покажут концерт «Заклинание о земле русской» в исполнении музыкантов Государственного академического Северного русского народного хора из Архангельска. Концерт был исполнен в 2017 году.

В пятницу, 29 мая, состоится показ записи спектакля «Имаго-ловушка» в исполнении коллектива Екатеринбургского театра современной хореографии «Провинциальные танцы». Запись спектакля была сделана в ходе гастролей, когда танцоров принимал Пермский академический Театр-Театр.

«Русские сезоны» являются проектом популяризации отечественной культуры за рубежом. В рамках проекта в течение календарного года в одной из зарубежных стран проводятся гастроли различных творческих коллективов из регионов России.

В этом году из-за ограничительных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса, мероприятия в рамках проекта проводятся в виде онлайн-трансляций.