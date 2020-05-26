Вашингтон, , 12:30 — REGNUM Трейлер фильма ужасов «Реликвия», который критики называют самым страшным фильмом 2020 года, опубликовали в сети на канале Movie Trailers Source в YouTube.

Картину показали впервые на кинофестивале «Санденс» в США в январе. Ужастик вызвал восторженные отзывы кинокритиков, которые назвали его одним из самых страшных фильмов года.

События фильма происходят в семейном доме, из которого вдруг пропадает мать, страдающая деменцией. Дочь с внучкой ищут ее, но безуспешно. Однако пожилая женщина возвращается домой сама, но после этого с ней начинают происходить очень странные вещи.

Фильм «Реликвия» является режиссерским дебютом Натали Эрики Джеймс. Продюсером картины выступил Джейк Джилленхол («Горбатая гора»).