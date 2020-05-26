Вашингтон, , 11:13 — REGNUM 25 мая на американском сервисе Netflix появились первые две серии сериала по мотивам фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Сквозь снег», сообщает KBS.

В основу сериала лёг сюжет о новом ледниковом периоде и трансевразийской магистрали, по которой мчится поезд, заполненный выжившими.

Известно, что первоначально сериал планировалось запустить в 2015 году, однако по различным причинам его выход откладывался.

Отмечается, что Пон Джун Хо стал одним из исполнительных продюсеров проекта. В ролях заявлены Дженнифер Коннелли, Шейла Ванд, Микки Самнер и Элисон Райт.

Серия выходят раз в неделю по понедельникам.