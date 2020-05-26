Москва, , 10:24 — REGNUM Главную роль в фильме Эндрю Левитаса «Черно-белый Феллини» исполнит Джонни Депп («Пираты Карибского моря»). Об этом сообщил журнал «Искусство кино» со ссылкой на авторитетного поставщика инсайдерской информации Дэниела Рихтмана.

Также Рихтман сообщил и об исполнительнице роли жены Феллини Джульетты Мазини. Ею станет Пенелопа Крус («Пираты Карибского моря: На странных берегах», «Девушка твоей мечты»).

Сценарий картины более 15 лет назад написал Генри Бромелл. В 2013 работа по его сценарию была начата, но Бромелл скончался, и проект заморозили.

Журналисты сообщают, что в картине будет представлена фантазия на тему реальной истории 1957 года, когда знаменитый итальянский кинорежиссер по пути в Лос-Анджелес для участия в церемонии «Оскар» таинственным образом пропал и пропустил торжество.

«Вероятно, за это время он открыл для себя джаз, серфинг, влюбился в ветеринара и был сутки под кайфом с предшественниками битников», — высказывают предположение журналисты издания.

Напомним, Депп с Левитасом уже работали вместе в рамках проекта «Минамата» — второй работы Левитаса в качестве режиссера. Актер в этом фильме исполнил роль военного фотографа Уильяма Юджина Смита, направившегося в 1970-х в Японию для документирования инцидента в городе Минамата, связанном с отравлением целой бухты ртутью.