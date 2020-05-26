Бербанк, США, , 09:53 — REGNUM Новое расписание выхода на киноэкраны блокбастеров по комиксам DC, которое должно соблюдаться после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, опубликовали журналисты портала Collider.

Первым из серии кинокомиксов в кинотеатрах появится картина «Чудо-женщина: 1984» от Пэтти Дженкинс. Премьера фильма состоится 14 августа 2020 года.

Все остальные картины появятся на экранах только в 2021—2022 годы. Следующей премьерой станет «Отряд самоубийц» Джеймса Ганна. Этот фильм появится на экранах 6 августа 2021 года.

Мрачный блокбастер «Бэтмен» Мэтта Ривза выйдет в прокат 1 октября 2021 года.

Кинокомикс про Черного Адама, название которого пока неизвестно, появится в кинотеатрах 22 декабря 2021 года.

Следующие три комикса будут представлены зрителям уже в 2022 году. «Шазам 2» выйдет 4 ноября 2022 года. Премьера «Флэша» состоится 3 июня 2022 года. Вторая часть «Авамена» будет выпущена в прокат 16 декабря 2022 года.