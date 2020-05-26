Рим, , 07:26 — REGNUM Вечером 25 мая в албанском новостном издании Lapsi появилось сообщение о том, что сенатор от итальянской партии CAMBIAMO Паоло Романи прокомментировал сообщения о сносе Национального театра в Тиране в ходе заседания Сената Итальянской республики.

Сенатор выступил с резкой критикой решения правительства Албании и мэрии Тираны о сносе здания Национального театра, подчеркнув, что театр, здание которого было спроектировано итальянским архитектором Джулио Берте, является символом связи между Албанией и Италией. Также, по словам Романи, уничтожение театра создало предпосылки для спекуляций, связанных со строительством нового театра, а потому нанесет сильный вред Албании.

Сенатор заявил, что замалчивание произошедшего итальянским правительством и прежде всего министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо накладывает и на них ответственность за разрушение этого «символа, важного для обеих стран».

Романи поддержал требование «Альянса за защиту театра» в Тиране, выступающего за восстановление театра в оригинальном виде.

Напомним, как сообщало ранее ИА REGNUM, Национальный театр в Тиране был снесен в воскресенье 17 мая в 4:30 по местному времени, несмотря на непрекращающиеся протесты.

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