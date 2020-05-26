Москва, 26 мая 2020, 06:29 — REGNUM «Отдельный мужской разговор» пообещал провести с музыкантом Сергеем Шнуровым продюсер Иосиф Пригожин, комментируя их спор относительно доходов звезд шоу-бизнеса. Об этом Пригожин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.
При этом он обозвал Шнурова «старикашкой».
Кроме того, продюсер заявил, что Шнуров «делает вид, что с народом», и только «бросает им кость в виде своих грязных стишков». По мнению Пригожина, у музыканта «нет ничего святого».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин уже отвечал Шнурову, который высмеял заявление продюсера о «бедственном положении» артистов в период самоизоляции.
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