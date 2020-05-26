Москва, , 06:29 — REGNUM «Отдельный мужской разговор» пообещал провести с музыкантом Сергеем Шнуровым продюсер Иосиф Пригожин, комментируя их спор относительно доходов звезд шоу-бизнеса. Об этом Пригожин сообщил на своей странице в соцсети Instagram.

При этом он обозвал Шнурова «старикашкой».

Иосиф Пригожин. "Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (певицу Валерию), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам».

Кроме того, продюсер заявил, что Шнуров «делает вид, что с народом», и только «бросает им кость в виде своих грязных стишков». По мнению Пригожина, у музыканта «нет ничего святого».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пригожин уже отвечал Шнурову, который высмеял заявление продюсера о «бедственном положении» артистов в период самоизоляции.

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