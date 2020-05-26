Лос-Анджелес, США, , 06:10 — REGNUM В сеть выложили постер предстоящего фильма Спайка Ли Da 5 Bloods, который он снял для потокового сервиса Netflix. Изображение было опубликовано 25 мая на Twitter-странице режиссёра.

«В этот день мы приветствуем тех, кто отдал свою жизнь во время службы нашей стране», — написал Ли в посте.

https://twitter.com/SpikeLeeJoint/status/1264919241309827072

Сюжет будущей картины расскажет о том, как четверо чернокожих ветеранов войны во Вьетнаме возвращаются в страну, чтобы найти останки погибшего командира (Чедвик Боузман), а заодно найти клад, зарытый много лет назад в джунглях. К группе бывших военных присоединяется сын одного из героев (Джонатан Мейджорс).

Премьера картины состоится на сайте Netflix 12 июня 2020 года. Зрители знают Спайка Ли по работе над фильмами «Делай как надо!», «Чёрный клановец», «Не пойман — не вор», «Малкольм Икс» и другим.

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