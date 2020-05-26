Салехард, , 04:49 — REGNUM В сентябре 2020 года столице Ямала исполнится 425 лет. Администрация Салехарда запустила голосование среди жителей, чтобы выяснить, кого из популярных артистов пригласить на празднование юбилея на главной площади города, сообщает пресс-служба мэрии.

На традиционный праздничный концерт в юбилейный год предполагают пригласить одного из трёх популярных исполнителей — Сергея Лазарева, Веру Брежневу или группу «Звери».

Голосование проходит на двух платформах: в официальном паблике администрации Салехарда в социальной сети «ВКонтакте» и на портале «Живём на Севере». Выбор приглашённой звезды продлится до 18:00 31 мая.