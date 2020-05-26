Лос-Анджелес, США, , 04:38 — REGNUM Продюсер Фрэнк Маршалл, принимавший участие в создании фильмов про Джейсона Борна, сообщил, что хочет выпустить новую картину в рамках франшизы. Об этом 26 мая сообщил портал Comicbook.

Маршалл сказал, что сейчас активно ищет новую историю, которая могла бы лечь в основу будущего фильма, а также режиссёра, который был бы готов перенести её на экран.

«Мне нравится сериал о Борне, и я думаю, что это возможность для разных режиссеров проявить себя», — сказал Маршалл. При этом он ничего не сообщил о том, сможет ли Мэтт Деймон вернуться к роли или же её исполнит какой-то другой актёр.

Напомним, последний фильм про Джейсона Борна вышел на экраны 1 сентября 2016 года. При бюджете $120 млн картина собрала в мировом прокате более $415 млн.

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