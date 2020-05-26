Лос-Анджелес, США, , 04:27 — REGNUM Глава студии Blumhouse Productions Джейсон Блум заявил, что проект перезагрузки кинокомикса «Спаун» не только находится в стадии разработки, но и набирает обороты. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

Во время очередного интервью Блум извинился и сказал, что не может пока сообщить никаких новостей, однако заявил, что на протяжении последних двух-трёх недель он часто произносил слово «Спаун» и вскоре фанаты франшизы получат новую информацию.

Продюсер добавил, что в последнее время он действительно говорил об этом проекте с другими людьми и что недавно произошло некое «сейсмическое событие», связанное с ним.

В качестве режиссёра будущего фильма выступит автор комиксов про Спауна Тодд Макфарлейн. Впервые с инициативой выпустить перезагрузку он выступил ещё в 2007 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Автор «Спауна» рассказал о своём отношении к насилию в видеоиграх