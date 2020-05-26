Лос-Анджелес, США, , 00:07 — REGNUM Один из продюсеров предстоящего фильма «Индиана Джонс 5» Фрэнк Маршалл подтвердил слухи о том, что его будет снимать Джеймс Мэнголд. Об этом 25 мая сообщил портал Comicbook.

На вопрос журналистов, почему Disney и Lucasfilm решили выбрать именно Мэнголда Маршал ответил: это произошло из-за любви режиссёра к франшизе.

«Он замечательный режиссер. Я думаю, что у него также есть отношения с Харрисоном», — добавил Маршалл.

Напомним, в феврале 2020 года Стивен Спилберг решил оставить должность режиссёра пятой части «Индианы Джонса», однако остался в проекте в качестве продюсера. Джеймса Мэнголда зрители знают по таким фильмам, как «Логан», «Ford против Ferrari», «Переступить черту» и другим.

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