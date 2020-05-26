Москва, , 07:15 — REGNUM На портале «Узнай Москву», который является совместным проектом столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки, появились видеоэкскурсии по музеям Москвы. Как заявила заместитель мэра Наталья Сергунина, на портале можно посмотреть экспозиции Дарвиновского музея, музеев Владимира Высоцкого и Марины Цветаевой, познакомиться с историей усадьбы Голицыных и музея-заповедника «Царицыно».

Всем желающим доступны онлайн-экскурсии более чем по 20 культурным площадкам. Гостей приглашают посетить старинную дворянскую усадьбу Влахернское-Кузьминки. В ходе прогулки по Дарвиновскому музею расскажут о пещерном медведе — доисторическом хищнике, вымершем около 15 тысяч лет назад. Музей-заповедник «Царицыно» приглашает послушать рассказ об архитекторах, которые проектировали резиденцию для Екатерины Великой.

Всего портал «Узнай Москву» объединил описания более двух тысяч зданий и сооружений, 636 памятников, 327 музеев, 196 территорий, сведения о 207 исторических личностях, 127 тематических прогулочных маршрутах и 59 квестах.