Нью-Йорк, США, , 22:28 — REGNUM Шоураннер сериала «Мир Дикого запада» Джонатан Нолан рассказал, чего могут ожидать зрители от Человека в чёрном в четвёртом сезоне шоу. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

«Я большой сторонник того, чтобы руководствоваться иронией», — сказал Нолан, напомнив, что в третьем сезоне герой Эда Харриса становится хозяином того, что управляло им в течение долгого времени.

«Мне не терпится увидеть, как Эд убивает всех», — добавил продюсер.

В апреле 2020 года Эд Харрис признался: ему не очень понравился сценарий третьего сезона «Мира Дикого запада» из-за ситуации, в которую попал его герой. Актёр тогда отметил: когда он заключал контракт, речь шла о том, что он будет играть Человека в чёрном, а не «Человека в белом». Телеканал HBO объявил о продлении сериала на четвёртый чезон 22 апреля 2020 года.

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