Лос-Анджелес, США, , 22:06 — REGNUM Джон Дэвид Вашингтон рассказал, что в период съёмок фильма «Довод» он ежедневно подходил к Кристоферу Нолану и задавал ему вопросы по поводу сценария. Об этом 25 мая сообщил портал Digital Spy.

«Каждый день я задавал вопросы. Но он (Кристофер Нолан — ИА REGNUM) был очень любезен и отвечал на них очень спокойно и терпеливо», — сказал Вашингтон, добавив: это было необходмо для того, чтобы актёры могли правильно понять историю и передать её зрителям. Актёр отметил: ему нравится то, что в итоге сделал Нолан.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в игре Fortnite состоялась премьера нового трейлера «Довода». Выход фильма на большие экраны запланирован на 16 июля 2020 года.

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