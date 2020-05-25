Москва, , 19:05 — REGNUM Известный российских певец Николай Басков представил в сети красочный анимационный клип на свою популярную песню «Зараза». Сама композиция была записана еще до введения режима самоизоляции, однако музыкант счет, что как раз на карантине можно создать замечательный ролик на произведение Антона Пустового.

Режиссер Диму Литвиненко логично в перенес любовную историю в мультипликационный формат, а героями драмы сделал насекомых. Так главным персонажем и певцом стал упитанный мотылек с человеческим лицом.

Однако не только мелодия, слова и анимационные влюбленные привлекут внимание зрителей: на протяжении всего сюжета идет реклама. Особенно органично смотрится продвижение презервативов.

Понятно, что во время карантина особенно не стоит терять возможность заработать некие средства на существование.