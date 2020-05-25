Москва, , 18:48 — REGNUM Известный музыкант и поэт-блоггер Сергей Шнуров выступил совместно с телеведущей и бизнес-леди Тиной Канделаки продюсером комедийного сериала «Чума!». Как объявил Шнуров, новая «эпидемиологическая сага выйдет в широкий прокат в сети 29 мая. Об этом сообщается на личной странице музыканта в Instagram.

Сюжет шестисерийного проекта в принципе драматичен. В замке в окрестностях города Нищбруг на жестком карантине во время чумы, разразившейся якобы в средние века, оказываются несколько жителей во главе с местным Бароном. Далее события разворачиваются вокруг новых правил жизни и попытках жить на удаленке. Среди героев такие узнаваемые персонажи как капризная Дочь правителя, красавец Гонец, Палач, Придворный маг, Монах и Начальник дворцовой стражи, Средневековая блогерша и Ведьма обыкновенная.

В ролях — Максим Лагашкин, Зоя Бербер, Вячеслав Чепурченко, Игорь Ознобихин, Надежда Сысоева, Иван Охлобыстин и другие.