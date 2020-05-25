Калуга, , 17:25 — REGNUM Калужская область впервые выступит в качестве партнёра на фестивале «Интермузей-2020», сообщили 25 мая корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры.

Сотрудник калужского музея изобразительного искусств Маслов со спасенными от немецких оккупантов картинами Фото министерства культуры Калужской области

По информации ведомства, на объединенном стенде Калужской области развернётся виртуальная интерактивная экспозиция трёх музеев: Калужского музея изобразительных искусств, музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотарёвых» и музея-заповедника «Полотняный Завод». Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циолковского, также располагающийся в Калуге, будет представлен на отдельном стенде фестивальной экспозиции. Лейтмотивом коллективного стенда калужан станет тема жизни и сохранения музейных коллекций во время Великой Отечественной войны, созвучная главной теме фестиваля «Интермузей — 2020» — «Хранители мира».

«Калужская область впервые стала регионом-партнёром фестиваля. И мы понимаем, что новый формат нашего участия в качестве партнёра — это и возможность достойно представить богатое культурно-историческое наследие региона на российской и международной аренах, и перспектива новых партнёрских отношений», — заявил министр культуры области Павел Суслов.

XXII международный фестиваль музеев «Интермузей», учрежденный Минкультуры России в 1999 году, пройдет с 27 по 29 мая, впервые в цифровом формате. Он объединит около 400 участников из всех федеральных округов РФ.

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