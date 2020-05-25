Москва, , 17:11 — REGNUM Известный российский артист Лев Лещенко все-таки решил высказать свое мнение по поводу озабоченности Иосифа Пригожина финансовым положением артистов во время карантина и режима ограничений. Ранее зло в стихах по этому поводу прошелся музыкант, поэт и общественный деятель Сергей Шнуров.

Народный артист России считает заботу Пригожина о положении артистов чрезмерной. Положение действительно серьезное, но в критической ситуации как раз молодые музыканты и актеры, — отмечает Лев Лещенко. Что же касается звезд, то они вполне могут потерпеть, у них таких проблем нет.

Слова же Пригожина, что и «первая десятка» «практически бедствует» выглядит, по мнению многих, кощунственно. Лев Валерьянович на это прямо заметил в интервью изданию Газета.ру, что очень многим в стране сейчас значительно труднее.

По мнению прославленного артиста, сегодня все должны быть друг к другу более внимательны и милосердны, сообща искать пути выходы из сложной ситуации.