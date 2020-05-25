Москва, , 16:20 — REGNUM 27 мая в России отмечается Общероссийский день библиотек. Именно в этот день 225 лет назад императрица Екатерина II одобрила проект создания Императорской публичной библиотеки. А сам праздник был установлен указом президента России в 1995 году. Российская государственная детская библиотека подготовила к этому профессиональному празднику обширную и интересную программу для своих читателей. Об этом сообщает пресс-служба РГДБ.

Одной из главных акций станет видео-чтение глав одной из самых популярных по статистике выдачи книги Сергея Махотина «Включите кошку погромче».

В онлайн-формате пройдет и специально заседание популярного клуба «Читающие люди»: на нем юные библиофилы узнают, кто из известных писателей много работал в библиотеках. А это сказочники братья Гримм, баснописец Иван Крылов, сказочник Пётр Ершов, писатель Иван Бунин и многие другие.

Также в программе — рассказ о профессии библиотекаря, викторина по истории создания библиотек, виртуальная экскурсия по знаменитым книгохранилищам мира, встреча с лауреатом премии Книгуру и премии имени Самуила Маршака писателем и переводчиком Асей Петровой и много других мероприятий.