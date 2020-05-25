Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Финальной может стать пятая картина из франшизы «Джон Уик». Об этом сообщил сценарист Дерек Колстад журналистам портала ComicBook.

В ответ на вопросы журналистов о развитии проекта, Колстад сказал: «Честно говоря, я пока и сам не знаю сколько продолжений мы сможем выпустить, но думаю, что надо остановиться на четвертом или в крайнем случае пятом фильме».

Сценарист добавил, что успех франшизы является заслугой исполнителя главной роли Киану Ривза. У него было совсем немного сиквелов за всю карьеру, но «Джон Уик» стал для него какой-то особенной и важной ролью.

Напомним, до пандемии коронавируса велись съемки «Джона Уика 4». Премьера планировалась на 21 мая 2021 года, но из-за заморозки съемок по причине пандемии дата премьеры будет перенесена.