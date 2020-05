Бербанк, США, , 15:39 — REGNUM Команду космических героев в новой серии «Стражей галактики» пополнят Женщина-Тор и суперсолдат Адам Уорлок. Об этом сообщили журналисты портала We Got This Covered.

По их данным, роль Джейн Фостер — Женщины-Тора исполнит Натали Портман. Этот персонаж не должен стать постоянным в продолжениях франшизы. А возглавит команду, в том числе в дальнейших фильмах о спасении галактики бесшабашными героями, суперсолдат с магическими способностями Уорлок. Кто будет исполнять его роль, не сообщается.

Ранее режиссер Джеймс Ганн сообщил, что в третьей части фильма герои соберутся вместе в последний раз. Но компания Disney, не желая расставаться с популярной франшизой, собирает новую команду.

Как сообщают журналисты портала, кроме Женщины-Тора и Уорлока в состав обновленной команды войдут воин Бета Рей Билл, женщина-телепат Лунный Дракон, инопланетная жительница Фила-Велл, вор Жук и Говард Утка.