Санкт-Петербург, , 15:36 — REGNUM В ознаменование 80-летия (24 мая) со дня рождения выдающегося российского поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского было проведено много мероприятий онлайн. Его вспоминали деятели культуры, его стихи читали актеры и режиссеры, открывались виртуальные выставки и музеи.

Но, пожалуй, самое громкая акция офлайн состоялась напротив дома Музури на улице Пестеля, где жил поэт до эмиграции — художник Олег Лукьянов написал блестящий по исполнению портрет пиита на стене. Бродский как бы смотрел из далекой Венеции на окна своей квартиры.

Это граффити могла бы стать настоящим объектом культуры города на Неве.

Утром 25 мая рисунок был замазан. Как сообщает портал «Фонтанка», раствор на портрет был нанесен по распоряжению завхоза школы № 189, некой Татьяны Михайловны.

Остается заметить, что было здорово, если подростки, учащиеся напротив музея Иосифа Бродского знали о творчестве выдающегося жителя города, следили бы за сохранностью портрета.

А так с кого теперь спрашивать за вандализм? С директора школы? С завхоза? И интересно, как отреагируют на этот поступок городские власти, которые, между прочим, могли бы сами инициировать подобную акцию.