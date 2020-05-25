Москва, , 15:12 — REGNUM Финальный русскоязычный трейлер нового телесериала «Личная жизнь» с Анной Кендрик («Высшее общество», «Мне бы в небо») опубликовали на YouTube-канале Amediateka.

Телесериал представляет собой романтическую историю одинокой девушки, пытающейся завести знакомства в клубе, а также на сайте знакомств. Жизнь главной героини будет показана через ее отношения. В каждом сезоне проекта авторы будут рассказывать о разных людях, появляющихся в судьбе героини.

Кроме Кендрик в сериале приняли участие Зои Чао («Незнакомцы»), Скут Макнэри («Однажды в… Голливуде»), Саша Компере («Напарницы»), Питер Вак и другие актеры. Режиссерами шоу выступили Стефани Коун («Куколка») и Сэм Бойд («Статус: все сложно»).

Премьера телесериала в России состоится 28 мая на сервисе «Амедиатека».

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