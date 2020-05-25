Пекин, 25 мая 2020, 14:53 — REGNUM 22 мая в Китае начался показ российского мультсериала «Ник-изобретатель» — сообщает пресс-служба студии-производителя проекта «100 КИЛОВАТТ». Премьера на китайском языке всего первого сезона, состоящего из 26 серий, состоялась на платформе Манго ТВ. Оператором сделки является компания SPB TV.
По статистике канала Манго ТВ анимационный сериал про маленького изобретателя Ника и его друзей-роботов за первые выходные посмотрело более 4 миллионов зрителей. Это лучший результат на данной платформе среди зарубежных мультфильмов.
Главный продюсер анимационной студии «100 КИЛОВАТТ» Елена Маленкина убеждена, что премьера в Китае станет началом большого международного пути сериала. Уже сейчас виден возрастающий интерес к проекту со стороны как российских, так и зарубежных партнеров.
Генеральный директор компании SPB TV Кирилл Филиппов отмечает, что экспертиза и контактная база SPB TV, уже почти десять лет работающей с китайскими медийными структурами, поспособствовала выходу российского мультфильма к новой аудитории с большим потенциалом роста и с радужными коммерческими перспективами.
Премьера сериала «Ник-изобретатель» в России состоялась 21 октября 2019 года на канале «Карусель». Согласно рейтингу Mediascope мультфильм уже дважды входил в двадцатку самых популярных мультсериалов на канале «Карусель».
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