Венеция, Италия, , 14:42 — REGNUM Первоначальные сроки проведения Венецианского кинофестиваля, несмотря на пандемию коронавируса, останутся без изменений, заявил губернатор Венеции Лука Дзайя. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Губернатор уточнил, что фестиваль все еще планируется провести с 2 по 12 сентября. Для его проведения будут предприняты специальные меры безопасности.

Также изменится и формат мероприятия. Подробности о мерах безопасности и формате фестиваля Дзайя не уточнил.

Напомним, предыдущий Венецианский кинофестиваль состоялся в сентябре 2019 года. Его победителем стал кинофильм режиссера Тодда Филлипса «Джокер».

Ранее из-за коронавируса был полностью отменен Каннский кинофестиваль 2020 года. Его решили не проводить в этом году вообще ни в каком формате. Также были перенесены на следующий год две венецианские биеннале — архитектурная и современного искусства.