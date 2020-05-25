Москва, 25 мая 2020, 14:02 — REGNUM Издательство Bubble Comics анонсировало выход нового трейлера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Ролик был опубликован 25 мая на официальном YouTube-канале компании.
В ролике показаны фрагменты из предстоящего фильма. Сообщается, что премьера полноценного трейлера состоится 27 мая 2020 года в 17:00 МСК.
Напомним, «Майор Гром» — это популярная серия комиксов российского издательства Bubble Comics. В 2017 году также вышел одноимённый короткометражный фильм об этом персонаже.
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