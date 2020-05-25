Москва, , 13:59 — REGNUM Гастроли Here To Love Tour в России из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений перенес американский певец Ленни Кравиц. Об этом сообщила пресс-служба компании SAV Entertainment, которая организовывает гастроли музыканта в России, на своей официальной странице в соцсети Facebook.

«Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений, даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала», — приводят слова Кравица в пресс-службе компании.

В рамках концертного тура исполнитель должен был посетить несколько европейских государств. В России концерты должны были пройти в Санкт-Петербурге 8 июня и в Москве 10 июня. Новые даты концертов пока не сообщаются.

Напомним, Кравиц является автором и исполнителем своих песен. Его композиции сочетают в себе несколько направлений: соул, фанк, психоделия, регги, фолк и баллады. С 1988 по 2002 годы, четыре раза подряд, музыкант получал за свои композиции премию Грэмми.