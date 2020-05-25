Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Международный фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества «Петербургский экран» — крупнейший и старейший кинофестиваль детских киноработ в Санкт-Петербурге. Первый фестиваль прошёл в Петербурге в 1994 году, тогда на конкурс было представлено 11 кинофильмов. На сегодняшний день в фестивале участвуют уже более 200 детских и юношеских видео и киностудий, представляя более 400 фильмов.

Традиционно фестиваль проходит в последнюю неделю мая. На пять фестивальных дней предусмотрена культурная и образовательная программа, в том числе мастер-классы и конкурсы.

Участие в кинофестивале могут принять авторы детских и юношеских фильмов, а также коллективы видеостудий, в том случае, если авторы фильмов не старше 18 лет. На конкурс принимаются киноработы продолжительностью не больше 10 минут.

В 2009 году фильм «Ожидание», созданный ребенком — воспитанником студии «Каскад» ГБНОУ СПбГЦДТТ Даниилом Невским (16 лет, педагог — Сергеев Б.И.) был положен в хранилище шедевров мирового кинематографа на вечное хранение в киноархив России в Белых Столбах.

В 2020 году фестиваль пройдёт с 25 по 29 мая в режиме онлайн. Программа фестиваля и трансляции можно увидеть на сайте фестиваля.