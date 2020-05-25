Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Виртуальные совместные гастроли начнут 26 мая Санкт-Петербургский театр музыкальной комедии и Иркутский областной музыкальный театр имени Н. М. Загурского. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского театра.

В ходе гастролей театры предоставят своим зрителям возможность познакомиться с их творчеством, не выходя из дома. Каждый из театров покажет пять постановок, выполненных в разных жанрах.

Иркутский театр представит мюзикл «Секрет ее молодости» на музыку Владимира Баскина, музыкальные произведения Александра Журбина — драму «Цезарь и Клеопатра» и комедию «Дамский портной», музыкально-пластический спектакль «Анна и адмирал. История любви» и современную оперу композитора Антона Светличного «Две королевы».

Петербургские артисты покажут музыкальную комедию «Голливудская дива» на музыку Ральфа Бенацки, мистерию «Белый.Петербург» композитора Георгия Фиртича, оперетту композитора Франца Легара «Граф Люксембург» и два концерта: «Легар-гала», посвященный 150-летней годовщине со дня рождения Легара, и «Возвращая к жизни», посвященный памяти артистов ленинградского театра, работавших во время блокады.

Директор Иркутского областного музыкального театра Татьяна Мезенцева обратилась к зрителям со словами: «Для всех нас это определенный вызов — оставаться интересными нашим зрителям без возможности пригласить их в зал и подарить им живое театральное искусство. Здорово, что мы с коллегами сумели найти способ поддержать друг друга в такой трудной ситуации».

Гендиректор Театра музкомедии Юрий Шварцкопф пожелал зрителям приятного просмотра и выразил надежду на скорую встречу вживую: «Без зрителя, без горящих глаз, без единого с артистами дыхания зала настоящий театр невозможен».

Первым спектаклем 26 мая покажут мюзикл «Секрет ее молодости», в исполнении артистов иркутского театра. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте театра музкомедии.