Эмеривилл, США, , 12:58 — REGNUM Первый анимационный короткометражный мультфильм Out с главным персонажем — геем, выпустила студия Pixar. Об этом сообщают журналисты издания Deadline.

В центре сюжета находится молодой мужчина Грег, собирающийся переехать к своему парню Мануэлю. С переездом Грегу решают помочь родители, которым он не знает, как рассказать к кому переезжает и признаться в своей ориентации.

Молодой человек всеми способами пытается скрыть факты своих отношений, но в финале картины оказывается, что родители принимают Грега таким, какой он есть. А сам он, наконец, переезжает к Мануэлю.

Мультфильм вышел на платформе Disney+. Режиссером выступил Стивен Клэй Хантер, известный по анимации «В поисках Немо». Короткометражка выпущена в рамках проекта SparksShorts студии Pixar, в котором авторы студии экспериментируют с разными стилями и подходами к разработке анимационных короткометражных фильмов.