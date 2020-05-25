Бербанк, США, , 12:22 — REGNUM Выпуск авторской версии кинокомикса «Отряд самоубийц» Дэвида Эйра потребовали поклонники киновселенной DC. Об этом сообщает портал «Игромания» со ссылкой на переписку из соцсети Twitter.

Фанаты были настолько настойчивы, что на их просьбы отреагировал сам режиссер. Он сообщил, что не против выпуска расширенной версии, но отметил, что это решение находится вне зоны его компетенции.

Расстроившихся было фанатов неожиданно обнадежил представитель телекоммуникационного конгломерата AT&T, являющегося владельцем кинокомпании Warner Bros. С официального аккаунта в Twitter он намекнул: «возможно все, нужно лишь немного магии».

Журналисты издания уточнили, что заявление представителя AT&T не является официальным, но основания для надежды о выпуске режиссерской версии «Отряд самоубийц» имеются. Так, ранее руководство Warner Bros. решило показать фанатам расширенную версию другого кинокомикса — «Лига справедливости» Зака Снайдера.

Фильм должен выйти на экранах в 2021 году. По данным инсайдеров, на которых ссылаются журналисты издания, если режиссерская версия «Лиги справедливости» станет успешной, то в компании всерьез рассмотрят выпуск аналогичной редакции «Отряда самоубийц».

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