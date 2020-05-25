Лос-Гатос, США, , 11:47 — REGNUM Решение о продолжении испанского телевизионного сериала «Элита» в четвертом сезоне приняли в компании Netflix. Об этом сообщили журналисты издания Variety.

Как отметили журналисты, показ третьего сезона стартовал 13 марта, а всего через два месяца в компании решили продолжить проект.

Сюжет телесериала раскрывает подробности жизни трех ребят из рабочих семей, попавших в престижную школу для детей из элитных семей: крупных бизнесменов и просто богачей. Дети рабочих подвергаются травле и злобным нападкам со стороны отпрысков элитариев, становясь участниками криминальных разборок, приводящих к убийству.

«Все нарастающую серию столкновений порождает пропасть между классом и культурой», — рассказывают журналисты о причинах проблем в школе.

Создателями проекта выступили испанские писатели Карлос Монтеро и Дарио Мадрона. Роли в сериале исполнили Мигель Бернардо, Клаудиа Салас, Арон Пайпер и другие актеры.

О сроках премьеры четвертого сезона телесериала не сообщается.