Красногорск, , 11:06 — REGNUM В Подмосковье последний звонок для выпускников девятых и одиннадцатых классов общеобразовательных школ проведут 25 мая в онлайн режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По словам министра образования региона Ирины Каклюгиной, в 2020 году в области насчитывается почти 114 тыс. выпускников. Для них проведут единый последний звонок в режиме онлайн. Соответствующее распоряжение подписал ранее губернатор Андрей Воробьев.

«Это новый опыт для нас. Пусть у выпускников не получится быть рядом друг с другом и своими учителями в этот важный день, мы постараемся создать дружескую и торжественную атмосферу в онлайн-пространстве», — заявила Каклюгина.

По ее словам, в ходе онлайн мероприятия губернатор Андрей Воробьев лично выступит перед выпускниками и поздравит их с окончанием школы. Также для школьников выступит певица Zivert, которая исполнит свои хиты. Трансляция посленего звонка начнется в 14.00. Ее планируют сделать открытой, и позднее с записью смогут ознакомиться все желающие.