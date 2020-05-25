Цхинвал, , 11:05 — REGNUM День славянской письменности отметили в Южной Осетии 24 мая. Об этом сообщает агентство «Рес».

Как рассказала журналистам председатель Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии Залина Тедеева, на кириллице основана национальная письменность осетин и их язык.

«На кириллице основан осетинский язык. Поэтому День славянской письменности и культуры празднуется и в Осетии», — сказала Тедеева.

Она сообщила, что эта культурная дата отмечается в стране много лет. Традиционной площадкой для проведения праздничных мероприятий является Юго-Осетинский государственный университет. Также в течение недели перед праздником в школах страны прошли праздники славянской письменности и культуры.