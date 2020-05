Бербанк, США, , 08:38 — REGNUM Супергероя Сорвиголову в новых кинокомиксах от студии Marvel может сыграть известный британский актер Джейсон Стэйтем. Об этом сообщили журналисты портала We Got This Covered со ссылкой на осведомленные источники.

Журналисты рассказали, что предыдущий исполнитель роли Сорвиголовы в сериале от Netflix Чарли Кокс скорее всего откажется от этой роли в полнометражной картине студии Marvel. Поэтому в студии ему на замену рассматривают кандидатуру Стэйтема («Перевозчик», «Адреналин», «Механик»).

Источники, предоставившие информацию, по словам журналистов портала, вполне достоверные. Они же ранее предоставили подтвердившиеся данные о проекта «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк».

Напомним, Чарли Кокс снялся в роли Сорвиголовы во всех 39 эпизодах в трех сезонах телесериала Netflix. Сериал выходил на канале с апреля 2015 года по ноябрь 2018 года.

Стэйтем стал популярным среди любителей боевиков с фильмов Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Костолом», «Револьвер». После этого он снялся во множестве кассовых боевиков, последним из которых стал фильм «Форсаж: Хоббс и Шоу», в котором Стэйтем сыграл главную роль Деккарда Шоу.