Ульяновск, , 08:25 — REGNUM В Ульяновской области число бюджетных мест в высших учебных заведениях стало больше. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

По словам регионального министра образования Натальи Семёновой, всего в вузах предусмотрено 4631 место, в том числе 3730 — для выпускников школ. Число бюджетных мест в Ульяновском государственном педагогическом университете им. И. Н. Ульянова увеличено на 209 единиц, в Ульяновской государственном техническом университете — на 176.

Напомним, учащиеся 9−11 классы продолжают учебу до 30 мая. Ученики других классов ушли на досрочные каникулы в мае.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 25 мая в онлайн-формате последний звонок прозвенит для 5 тыс. выпускников 11 классов и 10 тыс. девятиклассников. Из-за эпидемиологической ситуации итоговые оценки будут выставляться на основании четвертных и полугодовых оценок. Единый государственный экзамен будут сдавать только выпускники, которые хотят продолжить учёбу в высшем учебном заведении.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ежегодно с 2021 года наращивать число бюджетных мест в высших учебных заведениях по основным направлениям развития экономики и социальной сферы.

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